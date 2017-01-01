Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп прибыл на саммит G20

Комментариев: 0
Американский лидер прилетел в Буэнос-Айрес, где у него запланирован ряд важных встреч, в том числе с главой Китая.
Дональд Трамп с супругой в аэропорту Буэнос-Айреса
Дональд Трамп с супругой в аэропорту Буэнос-Айреса

Президент США Дональда Трамп прибыл в столицу Аргентины Буэнос-Айрес для участия в саммите Большой двадцатки.

У президента США запланирован целый ряд встреч, включая разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Интерес к этим переговорам огромен, так как лидеры двух ведущих экономик мира проведут беседу на фоне торговой войны между странами.

Эксперты полагают, что долгосрочных соглашений между принципиальными соперниками ждать не стоит, но успехом станет заключение "перемирия".

Отметим, накануне Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна была состояться на полях саммита G20. Американский лидер отказался от переговоров после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе, во время которого Россия захватила корабли ВМС Украины.

В Кремле выразили сожаление из-за решения американской администрации и отметили, что Путин  готов к новым контактам с Трампом.

Меркель пропустит первый день саммита G20

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, США, Китай, Аргентина, переговоры, G20, Трамп, Буэнос-Айрес, Дональд Трамп, саммит G20
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь