Трамп прибыл на саммит G20
Президент США Дональда Трамп прибыл в столицу Аргентины Буэнос-Айрес для участия в саммите Большой двадцатки.
У президента США запланирован целый ряд встреч, включая разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Интерес к этим переговорам огромен, так как лидеры двух ведущих экономик мира проведут беседу на фоне торговой войны между странами.
Отметим, накануне Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна была состояться на полях саммита G20. Американский лидер отказался от переговоров после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе, во время которого Россия захватила корабли ВМС Украины.
В Кремле выразили сожаление из-за решения американской администрации и отметили, что Путин готов к новым контактам с Трампом.
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