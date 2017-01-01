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На аукционе в Нью-Йорке продали частицы лунного грунта

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Оценка данного лота составляла от 700 тысяч до одного миллиона долларов. Лунный грунт был собственностью вдовы Сергея Королева, а с 1993 года попал во владение частного лица в США.
Частицы лунного грунта в металлической коробке
Частицы лунного грунта в металлической коробке
sothebys.com

На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке были проданы образцы лунного грунта, доставленные советским космическим аппаратом Луна-16 на Землю в 1970 году. Об этом сообщили представители аукционного дома в четверг, 29 ноября.

Три фрагмента диаметром от 1 до 2 мм ушли с молотка за 855 тысяч долларов. 

Фрагменты лунного грунта были заключены в металлическую коробку с надписью на русском языке Частицы грунта Луны-16. На коробке имеется увеличительное стекло.

 
Отметим, после доставки на Землю образцы лунного грунта вручили Нине Королевой, вдове конструктора Сергея Королева, в качестве признания его заслуг. В 1993 году они были проданы частному коллекционеру в США за 442,5 тысячи долларов.

Как указывает аукционный дом, эти частицы лунного грунта являются единственными, официально переданными во владение частного лица.

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Ранее на торгах Sotheby’s в Женеве за 36,1 миллиона долларов была продана жемчужная подвеска последней королевы Франции Марии Антуанетты.

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Теги: США, Луна, Нью-Йорк, торги, аукцион.
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Источник: korrespondent.net

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