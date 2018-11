На аукционе в Нью-Йорке продали частицы лунного грунта

На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке были проданы образцы лунного грунта, доставленные советским космическим аппаратом Луна-16 на Землю в 1970 году. Об этом сообщили представители аукционного дома в четверг, 29 ноября.

Три фрагмента диаметром от 1 до 2 мм ушли с молотка за 855 тысяч долларов.

Фрагменты лунного грунта были заключены в металлическую коробку с надписью на русском языке Частицы грунта Луны-16. На коробке имеется увеличительное стекло.

#AuctionUpdate Returned to Earth by the unmanned Soviet Luna-16 mission in 1970 and the only known documented lunar samples in private hands, these moon rocks take off in our #NYC salesroom for $855,000! #sothebysinspace pic.twitter.com/yiakcLT1gB