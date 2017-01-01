На аукционе в Нью-Йорке продали частицы лунного грунта

Оценка данного лота составляла от 700 тысяч до одного миллиона долларов. Лунный грунт был собственностью вдовы Сергея Королева, а с 1993 года попал во владение частного лица в США.

На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке были проданы образцы лунного грунта, доставленные советским космическим аппаратом Луна-16 на Землю в 1970 году. Об этом сообщили представители аукционного дома в четверг, 29 ноября.

Три фрагмента диаметром от 1 до 2 мм ушли с молотка за 855 тысяч долларов.

Фрагменты лунного грунта были заключены в металлическую коробку с надписью на русском языке Частицы грунта Луны-16. На коробке имеется увеличительное стекло.

#AuctionUpdate Returned to Earth by the unmanned Soviet Luna-16 mission in 1970 and the only known documented lunar samples in private hands, these moon rocks take off in our #NYC salesroom for $855,000! #sothebysinspace pic.twitter.com/yiakcLT1gB — Sotheby's (@Sothebys) 29 ноября 2018 г.

Отметим, после доставки на Землю образцы лунного грунта вручили Нине Королевой, вдове конструктора Сергея Королева, в качестве признания его заслуг. В 1993 году они были проданы частному коллекционеру в США за 442,5 тысячи долларов. Как указывает аукционный дом, эти частицы лунного грунта являются единственными, официально переданными во владение частного лица. Первое издание Гоголя продали на аукционе за 225 тысяч долларов Ранее на торгах Sotheby’s в Женеве за 36,1 миллиона долларов была продана жемчужная подвеска последней королевы Франции Марии Антуанетты.

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