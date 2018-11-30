Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сенат США осудил действия РФ в Керченском проливе

Комментариев: 1
Резолюция по инциденту с украинскими кораблями была принята без поименного голосования единогласно. Документ имеет декларативный характер.
Здание Капитолия, в котором заседает Конгресс США
Здание Капитолия, в котором заседает Конгресс США
facebook.com/ukr.embassy.usa

Американский Сенат единогласно одобрил резолюцию, осуждающую действия России против Украины в Керченском проливе. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает издание The Hill.

Отмечается, что авторами документа выступили республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи.

Резолюция "решительно осуждает" действия России и призывает страну освободить членов экипажа задержанных украинских судов.

Также в принятом документе сенаторы призывают членов международного сообщества "объединиться в оппозиции к действиям правительства РФ в Керченском проливе, поскольку они нарушают основополагающие принципы международного права, затрагивающие все государства".

"Сегодня Сенат принял меры и направил четкий сигнал Путину, что мы не будем терпеть агрессию его правительства против Украины в Азовском море. Мы решительно осуждаем любые военные действия России, направленные на одностороннее изменение международных правил", - заявил Мерфи.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины у Керченского моста. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть их них получили ранения.

В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". 

Киев и Москва обменялись нотами протеста. 

Накануне президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна была состояться на полях саммита G20. Американский лидер отказался от переговоров после ознакомления с докладом об инциденте с украинскими кораблями.

В Кремле выразили сожаление из-за решения администрации США и отметили, что Путин готов к новым контактам с Трампом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: конфликт, Россия, Украина-Россия, Черное море, Керченский пролив, корабли, Азовское море, резолюция, Сенат США
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
atos    30.11.2018, 07:03
Оценка:  0
atos
И сильно глубокую озабоченность))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь