Сенат США осудил действия РФ в Керченском проливе

Резолюция по инциденту с украинскими кораблями была принята без поименного голосования единогласно. Документ имеет декларативный характер.

Американский Сенат единогласно одобрил резолюцию, осуждающую действия России против Украины в Керченском проливе. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает издание The Hill.

Отмечается, что авторами документа выступили республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи.

Резолюция "решительно осуждает" действия России и призывает страну освободить членов экипажа задержанных украинских судов.

Также в принятом документе сенаторы призывают членов международного сообщества "объединиться в оппозиции к действиям правительства РФ в Керченском проливе, поскольку они нарушают основополагающие принципы международного права, затрагивающие все государства".

"Сегодня Сенат принял меры и направил четкий сигнал Путину, что мы не будем терпеть агрессию его правительства против Украины в Азовском море. Мы решительно осуждаем любые военные действия России, направленные на одностороннее изменение международных правил", - заявил Мерфи.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины у Керченского моста. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть их них получили ранения.

В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". Киев и Москва обменялись нотами протеста. Накануне президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна была состояться на полях саммита G20. Американский лидер отказался от переговоров после ознакомления с докладом об инциденте с украинскими кораблями. В Кремле выразили сожаление из-за решения администрации США и отметили, что Путин готов к новым контактам с Трампом.

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