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Трамп не отменял встречи с главами Турции и Южной Кореи

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Американский лидер прилетел в Буэнос-Айрес, где у него запланирован ряд важных встреч, в том числе с главой Китая.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп не отменял встречи с лидерами Турции и Южной Кореи Реджепом Тайипом Эрдоганом и Мун Чжэ Ином на саммите G20 в Аргентине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в Twitter.

"Для внесения ясности - встречи с главами Южной Кореи и Турции по-прежнему числятся в расписании, они не были отменены", - написала Сандерс.

Ранее сообщалось, что вместо запланированных встреч Трамп намерен "неформально" пообщаться с главами этих двух стран на саммите.

До этого Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на G20 из-за конфликта в Керченском проливе.

 

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Теги: США, Южная Корея, Турция, Аргентина, встреча, G20, Трамп, Дональд Трамп, Эрдоган, саммит G20
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Источник: korrespondent.net

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