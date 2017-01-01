Трамп не отменял встречи с главами Турции и Южной Кореи
Американский лидер прилетел в Буэнос-Айрес, где у него запланирован ряд важных встреч, в том числе с главой Китая.
Президент США Дональд Трамп не отменял встречи с лидерами Турции и Южной Кореи Реджепом Тайипом Эрдоганом и Мун Чжэ Ином на саммите G20 в Аргентине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в Twitter.
"Для внесения ясности - встречи с главами Южной Кореи и Турции по-прежнему числятся в расписании, они не были отменены", - написала Сандерс.
Ранее сообщалось, что вместо запланированных встреч Трамп намерен "неформально" пообщаться с главами этих двух стран на саммите.
До этого Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на G20 из-за конфликта в Керченском проливе.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент