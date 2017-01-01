Трамп не отменял встречи с главами Турции и Южной Кореи

Американский лидер прилетел в Буэнос-Айрес, где у него запланирован ряд важных встреч, в том числе с главой Китая.

Президент США Дональд Трамп не отменял встречи с лидерами Турции и Южной Кореи Реджепом Тайипом Эрдоганом и Мун Чжэ Ином на саммите G20 в Аргентине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в Twitter.

"Для внесения ясности - встречи с главами Южной Кореи и Турции по-прежнему числятся в расписании, они не были отменены", - написала Сандерс.

Ранее сообщалось, что вместо запланированных встреч Трамп намерен "неформально" пообщаться с главами этих двух стран на саммите.

До этого Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на G20 из-за конфликта в Керченском проливе.

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