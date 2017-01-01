В Индонезии из тюрьмы сбежали 87 заключенных

Побег произошел после того, как 720 осужденным позволили выйти из камер для совершения намаза.

Мужчины сбежали из тюрьмы во время молитвы AP

Индонезийская полиция разыскивает 87 человек, которым удалось сбежать из тюрьмы в городе Банда-Ачех на западе страны. Об этом сообщает агентство Associated Press в пятницу, 30 ноября.

По его информации, побег произошел после того, как 720 осужденным позволили выйти из камер для совершения намаза.

"Они нейтрализовали охранников, хотя ранения не были серьезными", - отмечает AP.

Отмечается, что всего сбежать попытались 113 человек, из них 26 человек были задержаны, в то время как еще 87 остаются на свободе. Полиция Банда-Ачеха перекрыла дороги в городе и продолжает поиски беглецов.

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Ранее в тюрьме в городе Такна на юге Перу произошел бунт заключенных, во время которого четыре сотрудника заведения были взяты в заложники.

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