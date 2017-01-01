В Индонезии из тюрьмы сбежали 87 заключенных
Индонезийская полиция разыскивает 87 человек, которым удалось сбежать из тюрьмы в городе Банда-Ачех на западе страны. Об этом сообщает агентство Associated Press в пятницу, 30 ноября.
По его информации, побег произошел после того, как 720 осужденным позволили выйти из камер для совершения намаза.
"Они нейтрализовали охранников, хотя ранения не были серьезными", - отмечает AP.
Отмечается, что всего сбежать попытались 113 человек, из них 26 человек были задержаны, в то время как еще 87 остаются на свободе. Полиция Банда-Ачеха перекрыла дороги в городе и продолжает поиски беглецов.
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Ранее в тюрьме в городе Такна на юге Перу произошел бунт заключенных, во время которого четыре сотрудника заведения были взяты в заложники.
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