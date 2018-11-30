Новоизбранная президент Грузии отказалась сотрудничать с РФ

Саломе Зурабишвили - первая женщина, ставшая президентом Грузии.

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Новоизбранная президент Грузии Саломе Зурабишвили считает невозможным сотрудничество с Российской Федерацией, пока та ведет захватнические войны, в частности, продолжает свою агрессивную политику в отношении Украины и признает независимыми оккупированные Абхазию и Южную Осетию.

Об этом президент заявила 29 ноября в интервью BBC.

“Я не думаю, что пока Россия так себя ведет на линии оккупации, где каждый день похищают людей, и пока эта линия движется вглубь нашей территории все ближе к Тбилиси. А также с учетом того, как Россия сегодня ведет себя с Украиной, не думаю, что сегодня мы можем перейти к сотрудничеству“, - заявила президент.

Стоит отметить, что одной из главных заслуг Зурабишвили на посту министра иностранных дел Грузии многие считают ее вклад в переговорный процесс и достижение соглашения о выводе российских баз с территории Грузии.

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Однако, в начале ее предвыборной кампании на Зурабишвили обрушился поток обвинений в якобы пророссийских взглядах, эти версии возникли из-за ее заявления об августовской войне 2008 года, уточняет ВВС. Отвечая на вопрос журналиста, политик сказала, что Россия начала войну против Грузии еще сто лет назад, но в 2008 году Грузия ввязалась в российскую провокацию, спровоцировав новый виток конфликта. Но позднее она подробнее объяснила, что в 2008 году в роли агрессора выступила Россия, но, по ее словам, Саакашвили и его окружение сыграли на руку Москве, дав военный ответ российской провокации. И Россия это использовала как повод для начала войны против Грузии. Зурабишвили считает , что “это было огромным преступлением Саакашвили и Национального движения перед грузинским народом и государством“.

Саломе Зурабишвили родилась в Париже, работала в МИД Франции. В 2003 году стала послом Франции в Грузии, а через год стала министром иностранных дел Грузии. В 2010 году Зурабишвили возглавила комиссию Совета Безопасности ООН по вопросу санкций против Ирана. Через шесть лет была избрана в парламент Грузии. Она выступает за сбалансированный подход в отношениях с Москвой и Западом.

Напомним, что по данным из 99,87% избирательных участков, поступивших в Центральной избирательной комиссии Грузии, Саломе Зурабишвили - независимая кандидат, которую поддержала правящая партия Грузинская мечта, получила 59,54% голосов избирателей.