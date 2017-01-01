Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мощное наводнение в Турции заблокировало дороги

Комментариев: 0
Вода смыла с улиц десятки автомобилей и затопила дома, магазины и рестораны. С улиц эвакуировали людей.

В популярном среди туристов турецком городе Бодрум произошло серьезное наводнение. Высокая вода заблокировала дороги и затопила строения. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает ТСН.

Отмечается, что стихия смыли десятки автомобилей и заблокировала главные дороги города.

Вода также затопила дома, повредила магазины и рестораны.

Напомним, в Индии более 30 человек погибли из-за циклона. Большая часть людей погибла из-за наводнений, при обрушении домов и от ударов током.

До этого в августе на юге Индии произошло сильное наводнение. В штате Керала погибли не менее 445 человек. Число эвакуированных составило 800 тысяч человек.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Турция, видео, вода, наводнение, стихийное бедствие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь