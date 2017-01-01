Мощное наводнение в Турции заблокировало дороги
Вода смыла с улиц десятки автомобилей и затопила дома, магазины и рестораны. С улиц эвакуировали людей.
В популярном среди туристов турецком городе Бодрум произошло серьезное наводнение. Высокая вода заблокировала дороги и затопила строения. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает ТСН.
Отмечается, что стихия смыли десятки автомобилей и заблокировала главные дороги города.
Вода также затопила дома, повредила магазины и рестораны.
Напомним, в Индии более 30 человек погибли из-за циклона. Большая часть людей погибла из-за наводнений, при обрушении домов и от ударов током.
До этого в августе на юге Индии произошло сильное наводнение. В штате Керала погибли не менее 445 человек. Число эвакуированных составило 800 тысяч человек.
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