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В МИД РФ не увидели связи отмены встречи Трамп-Путин с Украиной

Комментариев: 2
Решение Трампа принято из-за внутриполитического расклада в США, а не из-за инцидента в Керченском проливе, считает Захарова.
Встречи Трампа и Путина не состоялись ни в Париже, ни в Буэнос-Айресе
Встречи Трампа и Путина не состоялись ни в Париже, ни в Буэнос-Айресе

Президент США Дональд Трамп отменил встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным не из-за инцидента в Черном море, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости в пятницу, 30 ноября.

По ее словам, инцидент в Керченском проливе стал официальной причиной отмены встречи, но при этом российский дипломат усомнилась в том, что это реальная причина решения Трампа.

"Мне кажется, что все-таки нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США. Вот она является доминирующей при принятии решения - внутриполитический расклад в США", - сказала Захарова.

Как сообщалось, накануне Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе, отметив, что готов провести встречу, когда ситуация будет урегулирована.

В Кремле заявили, что из-за отмены встречи у Путина появится пара дополнительных часов для полезных встреч на саммите. Тем не менее, российский президент готов к встрече с американским коллегой, добавили в Кремле.

 

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Теги: Россия, Украина, США, Путин, Керченский пролив, МИД РФ, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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whitewo    30.11.2018, 13:18
Оценка:  +1
whitewo
Я так тоже могу:
То что глава пенсионного фонда рф миллиардер и дефицит п.ф. не имеют никакой связи.
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    30.11.2018, 13:01
Оценка:  +1
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Выступление говорящей головы пУтина показало что она может говорить. Но считать пока не научилась.
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