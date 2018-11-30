В Гонконге автобус столкнулся с такси: пять жертв, 32 пострадавших

Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Междугородний автобус перевозил работников аэропорта.

В Гонконге на острове Цзин Йи междугородный автобус столкнулся с такси. В результате ДТП погибли 5 человек, 32 получили ранения, сообщает Telegraph.

Сообщается, что мужчина так женщина погибли прямо на месте, еще трое погибли в больнице. Еще 32 пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, автобус почти раздавил такси: задняя часть автомобиля полностью смята.

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Местные медиа называют автобус туристическим, однако, во время дорожно-транспортного происшествия он вез в Международный аэропорт Гонконга его работников.

В США перевернулся автобус: есть жертвы, более 40 пострадавших

Ранее не менее 30 человек погибли в южном индийском штате Карнатака при падении автобуса в канал.

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