Арестованных украинских моряков доставили в СИЗО Москвы - РФ
Арестованных украинских моряков, захваченных 25 ноября вместе с судами ВМС ВСУ в районе Керченского пролива, доставили из аннексированного Крыма в СИЗО Лефортово в российской столице. Об этом со ссылкой на данные члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Когершин Сагиеву сообщает в пятницу, 30 ноября, телеканал Дождь.
"В московское СИЗО Лефортово доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице Матросской тишины", - говорится в сообщении.
При этом указано, что Сагиева посетила арестованных в Лефортово, там же ей рассказали о госпитализации трех пострадавших.
Ранее стало известно, что из СИЗО в Симферополе вывозят украинских моряков, захваченных в результате инцидента в Керченском проливе.
В РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными".
Киев и Москва обменялись нотами протеста.
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