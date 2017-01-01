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Арестованных украинских моряков доставили в СИЗО Москвы - РФ

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В московское СИЗО Лефортово доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице Матросской тишины.
Троих моряков госпитализировали в московскую больницу
Троих моряков госпитализировали в московскую больницу

Арестованных украинских моряков, захваченных 25 ноября вместе с судами ВМС ВСУ в районе Керченского пролива, доставили из аннексированного Крыма в СИЗО Лефортово в российской столице. Об этом со ссылкой на данные члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Когершин Сагиеву сообщает в пятницу, 30 ноября, телеканал Дождь.

"В московское СИЗО Лефортово доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице Матросской тишины", - говорится в сообщении.

При этом указано, что Сагиева посетила арестованных в Лефортово, там же ей рассказали о госпитализации трех пострадавших.

Ранее стало известно, что из СИЗО в Симферополе вывозят украинских моряков, захваченных в результате инцидента в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения.
 
Позже все они оказались под арестом по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России.

В РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". 

Киев и Москва обменялись нотами протеста.

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Теги: Россия, Украина-Россия, Москва, Керченский пролив, моряки, арест, захват, СИЗО, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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