Макрон обвинил Трампа в нанесении ущерба союзникам

Санкции США, которые ударили про европейским странам, по мнению президента Франции, сделали Евросоюз более сплоченным.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что некоторые из последних решений президента США Дональда Трампа "были приняты в ущерб его союзникам". Об этом он заявил в четверг, 29 ноября, после прибытия в Аргентину на саммит G20, сообщает Politico.

"В этих ситуациях я всегда ясно заявлял о позиции Франции и Европы. В эти кризисные времена мы должны защищать наши общие ценности, которые зависят от многосторонности и сотрудничества", - сказал Макрон.

Французский президент подчеркнул, что Евросоюз стал более сплоченным: "Когда ЕС подвергался нападению со стороны торговых мер Соединенных Штатов, он отреагировал немедленно, как единое целое. Такого бы не произошло несколько лет назад".

Напомним, Макрон и Трамп уже несколько недель ведут заочную словесную перепалку. Недавно французский президент заявил главе Белого дома, что Франция для США - "союзник, но не вассал".

Как сообщалось, накануне Трамп резко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона. Трамп выразил недовольство комментариями Макрона о европейской обороне, сказав, что Макрон имеет низкую поддержку среди населения, французская торговая практика несправедлива и экономика страны падает.

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