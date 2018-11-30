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В Чехия исключила посольство Украины из списка "ключевых"

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Посольство Чехии в Украине перестало относиться к категории "ключевых", но не перестало быть приоритетным.
В МИДе страны пояснили терминологические тонкости
В МИДе страны пояснили терминологические тонкости
mandruy.com

Чехия исключила посольство Украины и еще трех государств из списка “ключевых“. В ведомстве пояснили причины таких действий.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Чехии, передает Европейская правда.

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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек решил исключить из списка чешские посольства в Венгрии, Украине, Турции и Италии.

“Обозначение “страна с самой высокой политической значимостью“ не является термином, который будет касаться фактических приоритетов политики Чешской Республики, это просто техническая категория, говорит о заработной плате дипломатов в этом государстве, а не о политическом сигнале с точки зрения двусторонних отношений или приоритетов чешской внешней политики“, - отметили в ведомстве.

“В связи с тем, что название вводит в заблуждение, техническая категория так называемых посольств “высшего политического значения“ в будущем изменит свое название или будет отменена“, - добавили в МИД.

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Сейчас список посольств высшего политического значения содержит 17 из 96 посольств Чехии, однако с нового года в нем должно быть на четыре диппредставительства меньше.

Однако, президент Чехии Милош Земан раскритиковал намерение Петршичека по посольствам в Венгрии и Италии, но не упомянул при этом об Украине и Турции. Петршичек заверил, что главной причиной изменения списка является экономическая.

Напомним, Министерство внутренних дел Чехии расширило список безопасных стран, включив в него, в частности, Украину.

Как сообщалось 22 ноября, Польша временно ввела дополнительный контроль на внутренних границах ЕС.

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Теги: Чехия, посольство, Украина
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Комментариев (1)
Негорро    30.11.2018, 16:48
Оценка:  0
Негорро
Ключевых нет.Клянчевых да!))))))
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