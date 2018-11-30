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Саммит G20: Трамп выбросил приемник синхронного перевода

Комментариев: 1
Президенту США якобы не понравился перевод приветственной речи аргентинского коллеги Маурисио Макри.

Президент США Дональд Трамп разочаровался переводом приветственной речи аргентинского коллеги Маурисио Макри и выбросил приемник. Видео инцидента в пятницу, 30 ноября, опубликовал в соцсети Facebook Rioja Noticias.

Трамп объяснил, что гораздо лучше переводчика понял слова президента Аргентины.

"Но все нормально", - отметил он, бросая приемник для синхронного перевода на пол.

Ранее Дональд Трамп очередной раз оконфузился перед журналистами.

Трамп прибыл на саммит G20

 

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Теги: Аргентина, видео, G20, перевод, Трамп, Дональд Трамп, саммит G20
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Негорро    30.11.2018, 16:42
Оценка:  0
Негорро
Дедушка Дональд окончательно"с катушек слетел"...
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