В Аргентине с Макроном случился дипломатический конфуз

Дипломатическое неудобство ожидало президента Франции Эммануэля Макрона сразу по прибытии в Аргентину.

Во время прибытия в Аргентину на саммит G20 президента Франции Эммануэля Макрона возникла дипломатическая неловкость. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает Газета.ru.

В частности, на видеокадрах с самолетом Макрона, который приземляется в аэропорту Буэнос-Айреса, зрители заметили, что у выхода из президентского борта лидера Франции встречал сотрудник аэропорта в желтом жилете, который похож на те, что надевают протестующие против повышения цен на топливо во Франции, акции протеста которых называют "желтыми жилетами".

Пользователей сети насмешил тот факт, что выходя из женой Бриджит с самолета, Макрон пожал ему руку в знак приветствия.

Также на кадрах видно, что у трапа Макрона не встречал никто из официальных лиц. На летном поле стояли только сотрудники аэропорта, которым Макрон также пожал руку.

Ранее самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель по пути на G20 совершил вынужденную посадку в Кельне.

Вскоре Меркель вылетела на саммит G20 в Аргентину испанскими авиалиниями как обычный пассажир.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet