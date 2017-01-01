Беларусь вводит идентификацию интернет-пользователей

Для прохождения процедуры идентификации пользователь должен будет ввести свой номер мобильного телефона при заполнении пользовательского соглашения.

В Беларуси с 1 декабря 2018 года вступает в действие новая редакция закона О средствах массовой информации. Закон, в частности, предусматривает обязательную идентификацию пользователей интернет-ресурсов, в том числе комментаторов, и также на форумах.

Об этом сообщает Интерфакс в пятницу, 30 ноября.

Отмечается, что предварительная идентификация пользователя будет осуществляться при регистрации им учетной записи на интернет-ресурсе путем заключения пользовательского соглашения. Такое соглашение должно содержать предупреждение о недопустимости размещения пользователем на интернет-ресурсе сообщений, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Беларуси.

Для прохождения процедуры идентификации пользователь должен будет ввести свой номер мобильного телефона при заполнении пользовательского соглашения. Учетная запись пользователя будет активирована после того, как владелец интернет-ресурса отправит на его мобильный телефон смс-сообщение с кодом интрактивации. Один номер мобильного телефона может быть использован для регистрации не более одной учетной записи пользователя на каждом конкретном интернет-ресурсе.

Владелец интернет-ресурса должен хранить оставленные пользователем комментарии в течение года после расторжения пользовательского соглашения. Комментарии должны храниться на серверах, которые физически расположены на территории Беларуси.

При этом владелец интернет-ресурса должен предоставлять эти сведения по требованию органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, прокуратуры и предварительного следствия, Комитета госконтроля, министерства информации, налоговых органов, судов.

Кроме того, с 1 декабря в Беларуси начинается процедура регистрации интернет-изданий в качестве СМИ (для них вводится термин "сетевые издания"). В этом случае они и их сотрудники получат (в несколько урезанном виде) права традиционных СМИ.

Остальные сайты тоже смогут работать, но без статуса СМИ. В случае непрохождения регистрации в качестве СМИ интернет-ресурсы не смогут обращаться в государственные органы и другие организации за аккредитацией своих корреспондентов.

Ранее генеральная прокуратура Беларуси предложила ввести уголовную ответственность за распространение в интернете недостоверной информации – фейки.

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