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Берлин исключил преступный след в инциденте с самолетом Меркель

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Самолет, на котором Ангела Меркель летела на саммит G20, совершил вынужденную посадку из-за выхода из строя распределительной коробки, в системе электроснабжения.
Самолет Конрад Аденауэр в аэропорту Кельн/Бонн
Самолет Конрад Аденауэр в аэропорту Кельн/Бонн
dpa

Нет повода считать, что за инцидентом с самолетом, на котором канцлер ФРГ Ангела Меркель должна была лететь на саммит G20 в Буэнос-Айресе, стоят чьи-либо преступные замыслы. Об этом заявил представитель ВВС Германии в Берлине в пятницу, 30 ноября.

По его словам, для подобного объяснения происшествия "нет ни одного доказательства и вообще никаких оснований".

Самолет канцлера Конрад Аденауэр с германской делегацией на борту совершил вынужденную посадку в аэропорту Кельн/Бонн в связи с выходом из строя распределительной коробки  в системе электроснабжения. Это привело к отключению системы коммуникаций лайнера. Пилот вынужден был поддерживать контакт с диспетчерской службой по спутниковому телефону.

Ранее газета Rheinische Post (RP) сообщила со ссылкой на источники в силовых структурах, что в качестве одной из версий происшествия рассматривается преступные действия. По словам источников, в частности, большие сомнения вызывает беспрецедентный выход из строя системы связи, о котором сообщил "самый опытный капитан летной службы" Минобороны, как характеризовала пилота сама канцлер.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: самолет, Германия, Меркель, G20, поломка, Ангела Меркель, саммит G20
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Источник: korrespondent.net

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