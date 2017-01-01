Сеул выделил почти 60 млн долларов на программу ремонта и модернизации железнодорожной инфраструктуры Северной Кореи.

Первый поезд за последние десять лет отправился из Южной в Северную Корею. Поездка продлится 18 дней.

Эксперты из обеих стран вместе проедут более 2600 километров почти через всю Северную Корею. Обзор состояния железнодорожных путей должен показать, какие работы необходимо провести для их модернизации.

Поезд состоит из шести вагонов, среди которых, в частности, цистерна с 55 тоннами дизельного топлива для обеспечения бесперебойного движения поезда, вагон-генератор, вагон с сидячими местами, спальный купейный вагон, вагон для проведения совещаний, а также вагон с водой для душевых кабин и прачечной.

До разделения Кореи в 1948 году Север с Югом соединяли две железнодорожные линии – одна на западе, другая – на востоке. Восстановление западной линии между странами в 2007 году было одним из первых жестов примирения.

Руководство обеих стран предполагает, что до конца 2018 года произойдет соединение железных дорог Юга и Севера. Сеул выделил около 57 млн долларов на программу ремонта и модернизации железнодорожной инфраструктуры КНДР.

Cмотрите фотогалерею: Из Южной Кореи в КНДР отправился первый поезд за десять лет

Ранее сообщалось, что власти Северной и Южной Кореи договорились провести совместную инспекцию двух железнодорожных путей в КНДР для их модернизации и соединения трансграничных магистралей между странами.

Напомним, КНДР и Южную Корею соединили дорогой впервые за 14 лет. Она будет использоваться для совместных будущих операций по поиску останков людей, которые погибли в Корейской войне 1950-1953 годах.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle