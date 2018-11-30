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Трамп не поприветствовал Путина на саммите G20

Комментариев: 2
Американский президент прошел мимо Путина перед началом фотографирования лидеров "двадцатки".

Президент США Дональд Трамп не поприветствовал российского коллегу Владимира Путин перед началом фотографирования лидеров G20 на саммите в Буэнос-Айресе.

Как сообщает Интерфакс, Путин поднялся на подиум для фотографирования раньше американского коллеги, Трамп прошел мимо него.

Отметим, во время аналогичной церемонии в Париже на мероприятиях к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны Путин и Трамп приветствовали друг друга.

 

Затем главы государств "двадцатки" направились в зал первого пленарного заседания. Путин шел одним из первых, на отдалении от него - президент США.

В зале "пленарки" Путин поздоровался с наследным принцем Саудовской Аравии, кресло которого, согласно рассадке, находится рядом с креслом президента РФ. Затем российский лидер занялся лежащими перед ним бумагами. Трамп в это время перемещался по залу, общаясь то с одним, то с другим зарубежным руководителем.

Первое заседание, в котором будут принимать участие только главы государств G20, пройдет в формате ретрита - свободного обмена мнениями.

Согласно рассадке, на первом пленарном заседании G20 президенты России и США будут сидеть достаточно далеко друг от друга - между ними места отведены наследному принцу Саудовской Аравии, президентам ЮАР, Турции и британскому премьеру.

Как сообщалось, накануне Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе, отметив, что готов провести встречу, когда ситуация будет урегулирована.

 

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Теги: Россия, США, Путин, Аргентина, Трамп, Дональд Трамп, саммит G20
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Негорро    30.11.2018, 18:39
Оценка:  -3
Негорро
Трамп обидился что Путин поднялся на подиум раньше него.
BOM-BOM    30.11.2018, 18:44
Оценка:  0
BOM-BOM
Старайся, многостаночник
Негорро    30.11.2018, 18:49
Оценка:  0
Негорро
Это ты о себе,бессильное?)))))Кстати,п очему так мало минусов мне поставил?У тебя же куча аккаунтов!А ну,бля,быстро попрыгал с аккаунта на аккаунт и наставил мне минусов,а себе плюсов!А то пайки не получишь,пёс шелудивый!)))))))
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