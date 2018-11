Трамп не поприветствовал Путина на саммите G20

Президент США Дональд Трамп не поприветствовал российского коллегу Владимира Путин перед началом фотографирования лидеров G20 на саммите в Буэнос-Айресе.

Как сообщает Интерфакс, Путин поднялся на подиум для фотографирования раньше американского коллеги, Трамп прошел мимо него.

Отметим, во время аналогичной церемонии в Париже на мероприятиях к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны Путин и Трамп приветствовали друг друга.

#G20 leaders including @realDonaldTrump and @JustinTrudeau pose for traditional "class photo" group shot



