Саммит G20: вблизи Буэнос-Айреса произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в более 30 километрах к югу от места проведения саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе.

Лидеры G20 на саммит в Буэнос-Айресе Getty Images

Неподалеку аргентинской столицы Буэнос-Айреса, когда в ней находились лидеры стран "Большой двадцатки" (G20), произошло землетрясение. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает The Independent.

Указано, что эпицентр подземных толчков находился в 33 километрах к югу от города. Магнитуда землетрясения оказалась небольшой - 3,8. Его очаг залегал на глубине около десяти километров.

Как рассказал в Twitter американский журналист Стивен Херман, в какой-то момент в пресс-центре услышали грохот, а потом в помещении немного закачались люстры.

Как известно, саммит G20 проходит в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

Напомним, 29 ноября президент США Дональд Трамп отменил встречу с главой РФ Владимиром Путиным на полях мероприятия, сославшись на инцидент с захватом украинских кораблей в Керченском проливе. В Москве такой шаг объяснили внутриполитическими причинами.

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