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Россия закрыла судоходство в Керченском проливе

Комментариев: 4
Росморречфлот выпустил штормовые предупреждения для Керченского канала и Азовского моря. Ограничения будут сняты не ранее субботы.
Корабли не могут выйти из порта Мариуполя, пока закрыт Керченский пролив
Корабли не могут выйти из порта Мариуполя, пока закрыт Керченский пролив
Мариупольский порт / Facebook

Россия приостановила проход судов через Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе из-за плохой погоды.

Об этом сообщает Московский комсомолец со ссылкой на сообщение пресс-службы Росморречфлота в пятницу, 30 ноября.

"Ветер 13-18 м/сек, северо-восточный. Угроза обледенение судов. В связи с этим выпущены штормовые предупреждения номер 562 для Керченского канала и 537 для Азовского моря", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения будут сняты не ранее субботы или воскресенья.

Напомним, Керчь-Еникальский канал – морской судоходный канал в Керченском проливе. Он связывает Азовское и Черное море.

Накануне стало известно, что из-за блокирования и преграждения Россией прохода Керченским проливом, там накопилась "пробка" из 421 корабля. Такие данные озвучило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ).

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Керченский пролив по-прежнему открыт для судоходства, в том числе и для украинских кораблей.

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Теги: Россия, Украина, Керченский пролив, Азовское море
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Предаторр    30.11.2018, 20:21
Оценка:  -1
Предаторр
Какое может быть судоходство во время военного положения?!Совершенно правы россияне,закрыв это судоходство.Даже погода против судоходства во время военного положения!!!))))))))
Дитер_и_БзДитер    30.11.2018, 19:52
Оценка:  +3
Дитер_и_БзДитер
Скоро в Босфоре будет шторм для росейских судов
Предаторр    30.11.2018, 20:24
Оценка:  -1
Предаторр
Бот кумедний,а"скоро"это когда?Гыгыгыгыгы!!!И чем будет вызван этот шторм?Детонацией твоего"рабочего"разму доханого"пэрэмогой",п уканища?)))))))))
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    30.11.2018, 19:38
Оценка:  +3
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
И что, пропустят все те сотни судов? Скорее после выпустят штилевое или еще какое "предупреждение"(
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