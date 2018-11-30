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Берлин обнародовал стратегию для достижения мира в Украине

Комментариев: 4
С целью достижения мира и стабильности в Украине Германия поддерживает ее комплексным планом действий.
Германия обещает поддерживать Украину
Германия обещает поддерживать Украину
Podrobnosti

Министерство иностранных дел Германии обнародовало стратегию из пяти ключевых пунктов, которые должны помочь в достижении мира и стабильности в Украине.

Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства ФРГ в пятницу, 30 ноября.

"После того как Россия незаконно аннексировала Крым и поддержала сепаратистов на Востоке, в Украине было убито более 10 тысяч человек. Глубокий конфликт в непосредственной близости к Европе также является серьезным риском для безопасности Германии", – говорится в сообщении.

Первым пунктом стратегии является необходимость имплементации Минских договоренностей, а вторым – защита международного права в контексте аннексии Крыма.

"Для Германии ясно: незаконный акт не может создать новое, юридически действительное государство. Федеральное правительство решительно настроено на территориальную целостность Украины", – говорится в тексте стратегии.

Третьим пунктом стратегии отмечена необходимость укрепления и защиты наблюдателей ОБСЕ.

Также в Берлине подчеркивают необходимость оценки размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Германия будет продолжать поддерживать дискуссии о создании миссии ООН с целенаправленным мандатом", – говорится в стратегии.

Пятым пунктом идет поддержка реформ в Украине.

"С целью достижения мира и стабильности в Украине Германия поддерживает ее комплексным планом действий. Речь идет не просто о помощи украинской экономике. Германия конкретно поддерживает стремление украинцев к разнообразному и открытому обществу. Также правительство поддерживает модернизацию управления и децентрализацию в Украине", – отмечается в стратегии.

Нкануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Мариуполь не должен оказаться отрезанным из-за конфликта в Керченском проливе. По ее мнению, не должно быть военного решения в противостоянии между Украиной и Россией.

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Теги: Миротворцы, Крым, Германия, донбасс, стратегия, ФРГ, МИД, ОБСЕ, миротворцы ООН, аннексия Крыма, минские договоренности, Миссия ОБСЕ на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Колишній-східняк    30.11.2018, 20:55
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Какой пассаж! Похоже, что ботоксный мутант оказался обманутым в своих тайных и самых искренних надеждах. Лишь бы это не оказалось очередным, уже Берлинским меморандумом.
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    30.11.2018, 20:59
Оценка:  +3
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Боюсь что это особый вариант "озабоченности"(
Letohradek    30.11.2018, 20:51
Оценка:  +3
Letohradek
Любопытно, что на это напишет ватное стадо
Колишній-східняк    30.11.2018, 20:55
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Мычать будет.
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