Берлин обнародовал стратегию для достижения мира в Украине

С целью достижения мира и стабильности в Украине Германия поддерживает ее комплексным планом действий.

Министерство иностранных дел Германии обнародовало стратегию из пяти ключевых пунктов, которые должны помочь в достижении мира и стабильности в Украине.

Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства ФРГ в пятницу, 30 ноября.

"После того как Россия незаконно аннексировала Крым и поддержала сепаратистов на Востоке, в Украине было убито более 10 тысяч человек. Глубокий конфликт в непосредственной близости к Европе также является серьезным риском для безопасности Германии", – говорится в сообщении.

Первым пунктом стратегии является необходимость имплементации Минских договоренностей, а вторым – защита международного права в контексте аннексии Крыма.

"Для Германии ясно: незаконный акт не может создать новое, юридически действительное государство. Федеральное правительство решительно настроено на территориальную целостность Украины", – говорится в тексте стратегии.

Третьим пунктом стратегии отмечена необходимость укрепления и защиты наблюдателей ОБСЕ.

Также в Берлине подчеркивают необходимость оценки размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Германия будет продолжать поддерживать дискуссии о создании миссии ООН с целенаправленным мандатом", – говорится в стратегии.

Пятым пунктом идет поддержка реформ в Украине.

"С целью достижения мира и стабильности в Украине Германия поддерживает ее комплексным планом действий. Речь идет не просто о помощи украинской экономике. Германия конкретно поддерживает стремление украинцев к разнообразному и открытому обществу. Также правительство поддерживает модернизацию управления и децентрализацию в Украине", – отмечается в стратегии.

Нкануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Мариуполь не должен оказаться отрезанным из-за конфликта в Керченском проливе. По ее мнению, не должно быть военного решения в противостоянии между Украиной и Россией.

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