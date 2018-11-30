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Штат Род-Айленд признал Голодомор геноцидом украинцев

Комментариев: 2
Штат Род-Айленд официально признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Памятник жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Вашингтоне
Памятник жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Вашингтоне
Посольство Украины в США / Facebook

Американский штат Род-Айленд признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает посольство Украины в США в соцсети Facebook.

"Официально штат Род-Айленд признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении.

Таким образом, штат Род-Айленд стал 22 штатом США, который признал Голодомор в Украине геноцидом.

Ранее штат Алабама признал Голодомор 1932-1933-х годов в Украине геноцидом украинского народа.

Как сообщалось, в начале октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.

 

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Теги: Голодомор, США, Украина-США, геноцид, Голодомор 1932-1933, штаты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Sirko_1111    30.11.2018, 20:59
Оценка:  -3
Sirko_1111
Пора бы признать геноцид индейцев. Или слабо признавать преступления своих предков.
Kostos    30.11.2018, 21:31
Оценка:  0
Kostos
В 2009 г. Конгресс США включил в закон о расходах на оборону заявление о принесении официальных извинений индейцам США за «множество случаев насилия, плохого обращения и пренебрежения, которым подвергались коренные народы со стороны граждан Соединённых Штатов»
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