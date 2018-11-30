США уничтожили группу боевиков Аль-Каиды в Ливии

Американские военные утверждают, что гражданские лица в результате точечного авиаудара не пострадали.

Авиация США нанесла удар в Ливии по террористам из группировки Аль-Каида. Об этом сообщает пресс-служба Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ) в пятницу, 30 ноября.

"При координации с ливийским правительством национального согласия силы АФРИКОМ США нанесли 29 ноября 2018 года точечный авиаудар в районе Эль-Увейнат в Ливии, уничтожив 11 террористов группировки Аль-Каида в странах исламского Магриба и три автомобиля", – говорится в сообщении.

По утверждению американских военных, гражданские лица в результате этого авиаудара не пострадали.

В марте нынешнего года США нанесли авиаудар по ливийскому оазису Убари в пустыне Сахара. Тогда были убиты два террориста.

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