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На Аляске произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами

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Эпицентр подземного толчка располагался в 13 километрах к северу от Анкориджа – крупнейшего города Аляски.
Эпицентр находился на глубине более 40 километров
Эпицентр находился на глубине более 40 километров
(USGS)

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на юге американского штата Аляска. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) в пятницу, 30 ноября.

Эпицентр подземного толчка располагался в 13 километрах к северу от Анкориджа – столицы Аляски, где проживают почти 300 тысяч человек. Очаг стихии залегал на глубине почти 41 километра.

Также произошло несколько афтершоков. Самый сильный из них – магнитудой 5,7 – зафиксирован всего лишь в четырех километрах от Анкориджа.

Согласно полученным данным, есть вероятность того, что подземные толчки привели к формированию цунами.

Данных о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.

Ранее сегодня стало известно, что неподалеку от аргентинской столицы Буэнос-Айреса во время встречи лидеров стран G20 произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился в 33 километрах к югу от города. Магнитуда землетрясения на глубине около 10 километров – 3,8.

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Теги: США, Землетрясения, Аляска, магнитуда, землетрясение, эпицентр
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Источник: korrespondent.net

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