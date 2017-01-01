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В Австрии вновь арестовали подозреваемого в шпионаже

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Суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на арест подозреваемого экс-полковника на время проведения расследования.
В Австрии разгорелся громкий шпионский скандал
В Австрии разгорелся громкий шпионский скандал

Австрийский отставной полковник, которого заподозрили в шпионаже в пользу России, вновь взят под стражу. Об этом сообщает Associated Press в пятницу, 30 ноября.

По данным агентства, 70-летнего мужчину задержали сегодня. Сотрудники прокуратуры Зальцбурга заявили, что он взят под стражу на время проведения расследования.

Отмечается, что мужчину отпустили на свободу 13 ноября, когда суд Зальцбурга отклонил запрос прокуратуры, требовавшей оставить его под стражей. После этого прокуратура направила апелляцию на это решение в суд Линца. Теперь суд удовлетворил эту апелляцию.

Ранее стало известно, что в Австрии задержали отставного полковника вооруженных сил страны по подозрению в сборе разведданных для Москвы. По информации СМИ, бывший офицер, ныне пенсионер, в период своей службы в австрийской армии около 20 лет занимался шпионажем в пользу России.

В свою очередь экс-полковник утверждал, что не разглашал государственную тайну, поскольку не имел к ней доуступа.

Тогда МИД России выразил протест в связи с заявлением властей Австрии о шпионаже.

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Теги: Россия, суд, шпионаж, Австрия, арест, прокуратура, разведка, российские шпионы
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Источник: korrespondent.net

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