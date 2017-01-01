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На Аляске объявлен режим ЧП: к населению обратился Трамп

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Из-за мощного землетрясения на Аляска объявлен режим ЧП. Жителям штата не рекомендуют выходить на улицу.
Мощное землетрясение разрушило мосты на Аляске
Мощное землетрясение разрушило мосты на Аляске
скриншот с видео

Губернатор штата Аляска в США Билл Уокер объявил режим чрезвычайного положения. Такое решение было принято после землетрясения магнитудой 7,0, сообщают американские СМИ.
 
На одной из военных баз создан центр реагирования для оценки мощности остаточных толчков, а также состояния дорог, мостов и зданий.
 
В результате землетрясения повреждена инфраструктура крупнейшего города Анкориджа, который является самым крупным на Аляске. Многие дома и здания повреждены, улицы и мосты перекрыты.
 
Жителям штата не рекомендуют выходить на улицу, если им не надо вести автомобиль. Информации о пострадавших или погибших на данный момент нет.
 
В связи с мощным землетрясением к населению Аляски обратился президент США Дональд Трамп.
 
"Обращаюсь к замечательным людям Аляски. По вам сильно ударило одно из больших землетрясений. Пожалуйста, следуйте указаниям высококвалифицированных специалистов, которые могут вам помочь. Ваше федеральное правительство не пожалеет денег! Благослови бог всех вас!" – написал Трамп в Twitter.




 
Напомним, на юге американского штата Аляска произошло мощное землетрясение. Подземные толчки привели к формированию цунами.

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Теги: видео, фото, ЧП, Аляска, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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