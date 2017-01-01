В Грузии ограничили употребление марихуаны

Употреблять марихуану запрещено лицам младше 21 года. Курение марихуаны разрешено только в пределах личного пространства.

На употребление марихуаны в Грузии ввели ограничения Getty Images



Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял законопроект, ограничивающий употребление марихуаны в стране, сообщает местное издание

Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял законопроект, ограничивающий употребление марихуаны в стране, сообщает местное издание Грузия Online

Употреблять марихуану можно будет только в пределах личного пространства, которое при этом не является местом предпринимательской деятельности.



За употребление конопли в общественном месте нарушителям грозит штраф от 800 до 2000 лари (300-750 долларов). Также запрет на употребление действует для лиц, не достигших 21-летнего возраста. Правонарушение карается штрафом в размере от 500 до 1500 лари (190-560 долларов).



За склонение лиц младше 21 года к употреблению наркотических средств законом предусмотрено уголовное наказание от шести до 10 лет тюрьмы.







Грузия отказалась от идеи выращивать коноплю на экспорт

Законопроект был разработан министерством внутренних дел Грузии в сентябре по инициативе правительства страны.

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