G20: Меркель сфотографировали в рейсовом самолете

Полетевшую на саммит "Большой двадцатки" обычным рейсом канцлера Германии Ангелу Меркель засняли пассажиры.

На саммит G20 Меркель полетела на пассажирском самолете Twitter



Канцлер Германии Ангела Меркель полетела на саммит G20 в Буэнос-Айрес обычным рейсом. Пассажиры рейсового самолета засняли летевшую с ними Меркель и опубликовали фотографии в социальных сетях.



Y la 'ultima, ya que veo les interes'o. pic.twitter.com/2K4z1f2tsR — Agust'in Ag"uero (@AGUSAGUERO20) 30 ноября 2018 г.

Из-за технической неисправности правительственному самолету пришлось совершить вынужденную посадку вскоре после вылета из Берлина.

В Кельне Меркель собиралась пересесть на резервный самолет, но это сделать не удалось из-за трудностей с согласованием графиков движения других правительственных самолетов. Канцлер Германии и ее делегация вылетели в Мадрид, где пересели на обычный рейсовый самолет до Буэнос-Айреса.

В Германии заявили, что неисправность правительственного самолета носит беспрецедентный характер и заподозрили криминал.

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