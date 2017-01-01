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G20: Меркель сфотографировали в рейсовом самолете

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Полетевшую на саммит "Большой двадцатки" обычным рейсом канцлера Германии Ангелу Меркель засняли пассажиры.
На саммит G20 Меркель полетела на пассажирском самолете
На саммит G20 Меркель полетела на пассажирском самолете
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Канцлер Германии Ангела Меркель полетела на саммит G20 в Буэнос-Айрес обычным рейсом. Пассажиры рейсового самолета засняли летевшую с ними Меркель и опубликовали фотографии в социальных сетях.
 

 

Из-за технической неисправности правительственному самолету пришлось совершить вынужденную посадку вскоре после вылета из Берлина.

В Кельне Меркель собиралась пересесть на резервный самолет, но это сделать не удалось из-за трудностей с согласованием графиков движения других правительственных самолетов. Канцлер Германии и ее делегация вылетели в Мадрид, где пересели на обычный рейсовый самолет до Буэнос-Айреса.

В Германии заявили, что неисправность правительственного самолета носит беспрецедентный характер и заподозрили криминал.

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Теги: самолет, фото, Меркель, саммит G20
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Источник: korrespondent.net

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