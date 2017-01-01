В США умер Джордж Буш-старший

Бывший президент США скончался в возрасте 94 лет. В этом году его дважды госпитализировали.

Бывший президент США Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на сына политика утром в субботу, 1 декабря.

В этом году его дважды госпитализировали - в апреле он попал в больницу с инфекционным заболеванием, в мае - из-за низкого кровяного давления.

Кроме того, Буш-старший страдал болезнью Паркинсона и был вынужден передвигаться в инвалидной коляске. С 2000 года СМИ время от времени писали о состоянии его здоровья. Он попадал в больницу с аритмией, после потери сознания, с травмой шеи, дважды - с пневмонией, а напоследок с сепсисом.

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Джордж Герберт Уокер Буш родился 12 июня 1924 в городе Милтон штат Массачусетс в богатой семье сенатора и банкира Прескотта Буша и Дороти Уолкер.

В 1942 году Джордж окончил престижное военное училище - Академию Филлипса в Андовере и был зачислен в военно-морского флота. Он служил до конца войны, сделал 58 боевых вылетов и был награжден офицерским крестом ВМС и тремя боевыми медалями.

Политическую карьеру Буш начал в 1964 году - как представитель Республиканской партии он выставил свою кандидатуру в Сенат, но потерпел поражение.

В 1980 году Буш решает баллотироваться в президенты. Однако проиграв на первичных выборах Рональду Рейгану, он баллотируется на пост вице-президента и в ноябре 1980 года занимает эту должность.

В 1988 году он вновь выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны и выиграл выборы. 20 января 1989 Джордж Буш-старший официально вступил в должность главы Белого Дома, сменив Рональда Рейгана.

Джордж Буш-старший был 41-м президентом США и занимал эту должность с 1989 по 1993 год. Он отец 43-го президента-республиканца Джорджа Буша-младшего, занимавший президентское кресло 2 срока подряд - с 2001 по 2009 год.

Ранее в этом году умерла его жена - 92-летняя Барбара Буш. Их сын Джордж Буш-младший был 43-м президентом США.