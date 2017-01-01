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В США разбился частный самолет: трое погибших

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Борт пропал с экранов радаров диспетчеров во время перелета. Частный самолет упал на территории округа Кларк.
Самолет выполнял перелет из города Селлерсберг
Самолет выполнял перелет из города Селлерсберг
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На юге американского штата Индиана, к северу от города Луисвилл, разбился частный самолет. Как сообщает телеканал ABC, находившиеся на борту три человека погибли.

Самолет выполнял перелет из города Селлерсберг, штат Индиана, в международный аэропорт Чикаго, штат Иллинойс. Борт пропал с экранов радаров диспетчеров во время перелета. Частный самолет упал на территории округа Кларк, к северу от города Луисвилл (штат Кентукки).

В настоящее время эксперты федерального управления гражданской авиации США выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в американском штате Виргиния в результате крушения легкомоторного самолета погиб один человек.

 

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Теги: авиакатастрофа, США, самолет, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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