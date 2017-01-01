В Молдове парламент может завершить работу отставкой Додона

Несмотря на истечение срока полномочий, парламент грозит президенту отстранением от должности.

Молдавский парламент, четырехлетний мандат которого истек 30 ноября, грозит отстранить Игоря Додона от должности президента. Он может получить "сюрприз" от депутатов до конца текущего года, заявил спикер парламента Андриан Канду.

По его словам, Додон в нарушение конституции отказался подписать пять законов, повторно принятых парламентом. Канду сослался на 89-й статью, гласящую, что "президент может быть отстранен от должности парламентом в случае совершения деяний, которые нарушают положения Основного закона".

При этом спикер отметил, что парламент после истечения полномочий не имеет права принимать законы, но может принимать постановления. "Парламенту не придется принимать закон, чтобы отправить президента в отставку, поскольку это можно сделать решением законодательного органа", - отметил Канду. Следующие парламентские выборы пройдут в Молдове 24 февраля 2019 года.

В нынешнем году Игорь Додон решением Конституционного суда пять раз был временно отстранен от должности из-за отказа промульгировать законы или назначать министров. Эти функции выполнял председатель парламента.

В последний день своей работы парламент проголосовал за проведение в день будущих парламентских выборов двух консультативных референдумов - о сокращении количества депутатов со 101 до 61 и о наделении избирателей правом отзыва депутатов, которые не справляются со своими обязанностями.

Ранее Додон, который выступал на пленарном заседании Госдумы РФ, пообещал защищать статус русского языка в республике

Источник: Русская служба DW

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