Сегодня отмечают всемирный день борьбы со СПИДом

Всемирный день борьбы со СПИДом проходит под лозунгом - Знай свой статус.

Этот День стал одним из самых важных международных дней, связанных с вопросами здравоохранения unn.com.ua

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря. По данным ООН, 9,4 миллиона человек, живущих с ВИЧ, не знают о своем статусе. В 2017 году ВИЧ заразились 1,8 миллиона человек.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ООН.

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В этот День традиционно на международном уровне обсуждаются вопросы здравоохранения и повышается информированность населения. Также в этот день в память о погибших от болезни проводятся мероприятия. Кроме того, особое внимание в этот день уделяется возможности отметить такие достижения как расширение доступа к лечению и мерам по профилактике, сообщают в ООН.

По данным ВОЗ, в 2018 году организация совместно с глобальными партнерами будет участвовать в мероприятиях Всемирного дня борьбы со СПИДом, который проходит под лозунгом “Знай свой статус“.

Этот день станет также поводом отметить тридцатую годовщину Всемирного дня борьбы со СПИДом - беспрецедентной глобальной кампании в сфере здравоохранения, впервые проведенной по инициативе ВОЗ в 1988 году.

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Как сообщалось 28 ноября, 9 новых препаратов против рака появятся в Украине до 2020 года.