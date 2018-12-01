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В России 70 вагонов военного эшелона сошли с рельсов

Комментариев: 16
Эшелон перевозил танки.
В России 70 вагонов военного эшелона сошли с рельсов
© росСМИ
Фото 1/7
  • Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.
  • Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.
  • Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.
  • Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.
  • Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.
  • Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.
  • Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.
В России 70 вагонов военного эшелона сошли с рельсов
Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.
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На границе Омской и Тюменской областей Российской Федерации в ночь на 1 декабря на перегоне поста 46 км — Мангут, сошли с рельсов вагоны с гусеничной военной техникой.

Об этом сообщают Свердловская железная дорога и Единая дежурно-диспетчерская служба Называевского района Омской области, передает ТАСС.

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“Около 00:50 местного времени на 537 км Свердловской железной дороги произошел сход грузового поезда 2138, это военный состав. В результате схода сошел 71 вагон: 50 остались на колесах, 21 вагон перевернулся, из них пять — это цистерны с мазутом. Разлива нет, погибших, пострадавших и травмированных нет“, — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Из-за ЧП был нарушен габарит по соседнему пути и повреждена контактная сеть. На место происшествия отправили восстановительные поезда, передает сетевое издание БК55.

Эшелон с танками следовал на ремонтный завод. Из-за аварии возможны задержки ряда пассажирских поездов

В настоящее время движение на перегоне открыто по одному пути и осуществляется в обоих направлениях. 

Как сообщалось, в апреле военные РФ “потеряли“ танк Т-72 в Хабаровском крае.

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Теги: поезд, Россия, танки
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Комментариев (17)
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ЕЖИК69    01.12.2018, 13:26
Оценка:  0
ЕЖИК69
Новость из разряда попал по лошадь .......Разница между эшелоном и транспортом с одним вагоном военного "металлолома" без сопровождения караула как между курицей и страусом.......
ВосставшийИзБана    01.12.2018, 13:31
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Имеющий уши да услышит. Российские социальные сети показывают как Китай эшелонами завозит в Сибирь военную технику, якобы на учения. И тут новость как российский металлолом убирают из Сибири. Пазл сложи сам.
ЕЖИК69    01.12.2018, 13:36
Оценка:  0
ЕЖИК69
Дядя Петя, ты дурак?????.......Где на фото эшелон?????
страхшоссе    01.12.2018, 13:00
Оценка:  +2
страхшоссе
панки у танках їхали у місто ...
WTF2wtf    01.12.2018, 13:00
Оценка:  +5
WTF2wtf
Это всего один военный эшелон оккупантов ... мало
ummon    01.12.2018, 12:54
Оценка:  +7
ummon
а я думал, что у них только Армата не умеет ездить
RomaCrimea    01.12.2018, 12:45
Оценка:  -7
RomaCrimea
Сегодня в схронах будут танцi
ummon    01.12.2018, 12:55
Оценка:  +4
ummon
Может рекорд по продаже бояры?
navigator2    01.12.2018, 12:38
Оценка:  +8
navigator2
дрібниця а приємно
Галина    01.12.2018, 12:31
Оценка:  0
Галина
Как раз работы добавили заводу. Все довольны)
Василище    01.12.2018, 11:59
Оценка:  -1
Василище
Снимки странные.Одно что то гусеничное слабосильное и куча цистерн одна за одной..
ВосставшийИзБана    01.12.2018, 12:07
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Подробный фотоотчет можешь получить в своем райотделе фсб.
ВосставшийИзБана    01.12.2018, 11:55
Оценка:  +10
ВосставшийИзБана
Китайские партизаны?
ВосставшийИзБана    01.12.2018, 11:57
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
Или уже нашли визитку Яроша?
Григорич    01.12.2018, 11:52
Оценка:  -3
Григорич
танков чета ваше не видать..
ВосставшийИзБана    01.12.2018, 11:58
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
Сдулись.
atos    01.12.2018, 13:24
Оценка:  0
atos
Они все под снегом))))
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