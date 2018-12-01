Эшелон перевозил танки.

Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.

В России 70 вагонов военного эшелона сошли с рельсов

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В России 70 вагонов военного эшелона сошли с рельсов

На границе Омской и Тюменской областей Российской Федерации в ночь на 1 декабря на перегоне поста 46 км — Мангут, сошли с рельсов вагоны с гусеничной военной техникой.

Об этом сообщают Свердловская железная дорога и Единая дежурно-диспетчерская служба Называевского района Омской области, передает ТАСС.

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“Около 00:50 местного времени на 537 км Свердловской железной дороги произошел сход грузового поезда 2138, это военный состав. В результате схода сошел 71 вагон: 50 остались на колесах, 21 вагон перевернулся, из них пять — это цистерны с мазутом. Разлива нет, погибших, пострадавших и травмированных нет“, — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Из-за ЧП был нарушен габарит по соседнему пути и повреждена контактная сеть. На место происшествия отправили восстановительные поезда, передает сетевое издание БК55.

Эшелон с танками следовал на ремонтный завод. Из-за аварии возможны задержки ряда пассажирских поездов

В настоящее время движение на перегоне открыто по одному пути и осуществляется в обоих направлениях.

Как сообщалось, в апреле военные РФ “потеряли“ танк Т-72 в Хабаровском крае.