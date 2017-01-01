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В Париже полиция применила газ на акции протеста

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"Желтые жилеты" в субботу, 1 декабря, проводят общенациональную акцию протеста против властей.
Полиция утром 1 декабря применила против митингующих слезоточивый газ
Полиция утром 1 декабря применила против митингующих слезоточивый газ

Французские власти зафиксировали первые случаи столкновений между полицией и демонстрантами из движения Желтые жилеты на Елисейских полях в Париже.

В районе 9.00 (10.00 по киевскому времени) группа демонстрантов попыталась прорваться через оборудованный полицией контрольно-пропускной пункт. Стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ.

Также полиция уже задержала 16 протестующих. Сейчас протесты продолжаются. Эпицентром стала площадь возле Триумфальной арки. Здесь собрались более 500 представителей движения желтых жилетов.

Напомним, желтые жилеты в субботу, 1 декабря, проводят общенациональную акцию протеста против властей. Планируется, что главная демонстрация пройдет как раз на Елисейских полях.

Как сообщалось, гостиницы в Париже понесли убытки в размере около десяти миллионов евро из-за акций протестов желтых жилетов.

 

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Теги: газ, топливо, Франция, протесты, Париж, акции протеста, слезоточивый газ
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Источник: korrespondent.net

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