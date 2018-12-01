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В Польше подсчитали работающих украинцев

Комментариев: 3
В Польше находятся уже почти два миллиона украинцев, которые работают в ключевых сферах экономики.
В 2017 году польские консулы выдали украинским гражданам 1,2 миллионов виз
В 2017 году польские консулы выдали украинским гражданам 1,2 миллионов виз
Politeka

В Польше находятся почти два миллиона украинцев, которые работают на польскую экономику. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на заседании украинско-польского форума партнерства в Киеве в субботу, 1 декабря.

"Согласно разным оценкам, в Польше находятся уже почти два миллиона украинцев, которые работают у нас в ключевых сферах экономики: строительстве, сельском хозяйстве, услугах. Мы ценим их усилия и взнос в развитие нашего государства", - сказал он.

Кроме того, по словам Чапутовича, в польских вузах учатся почти 40 тысяч студентов из Украины.

Польский министр добавил, что в 2017 году польские консулы выдали украинским гражданам 1,2 миллионов виз.

В Польше более 90% фирм хотят на работу иностранцев

Ранее сообщалось, что времена, когда украинцы в Польше зарабатывали меньше, чем местные жители, закончились - сейчас многие работодатели готовы им платить даже больше.

 

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Теги: Украина, Польша, украинцы, заробитчане, украинские заробитчане за рубежом
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Источник: Интерфакс-Украина

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Комментариев (3)
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nelci    01.12.2018, 15:08
Оценка:  0
nelci
Если в каком то месте прибыло, значит где то убыло! Можно только порадоваться за Польшу, которая нарастит свою экономику за наш счет! Увы и ах...
Fortuno    01.12.2018, 14:47
Оценка:  +1
Fortuno
Слава Україні!!!
atos    01.12.2018, 14:31
Оценка:  +1
atos
Почти два миллиона туалетов вымыты и очищенны)))) спасибо безвизу и белому унитазу)))
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