Протесты в Париже: задержаны 60 человек

"Желтые жилеты" собрались на Елисейских полях и требовали от президента Франции Эммануэля Макрона отменить решение о повышении налогов на топливо.

Во время столкновений с правоохранителями были задержаны 39 протестующих twitter.com/vladogb

В Париже в результате столкновения демонстрантов, которые протестуют против повышения цен на топливо, с правоохранителями задержали 60 человек. Об этом сообщает Le Figaro в субботу, 1 декабря. Ранее сообщалось о 16 задержанных.

"Желтые жилеты" собрались на Елисейских полях и требовали от президента Франции Эммануэля Макрона отменить решение о повышении налогов на топливо, которые приведут к росту цен с 1 января 2019 года.

По словам главы Министерства внутренних дел Кристофа Кастанье, во время столкновений с правоохранителями были задержаны 60 протестующих.

"Около 200 мирных демонстрантов находятся на Елисейских полях, почти 1,5 тыс. правонарушителей за пределами периметра устраивают стычки. Полиция уже прибыла на место и отбила нападение: 60 арестованы", - заявил Кастанье.

Елисейские поля будут оставаться перекрытыми, а пешеходы должны будут проходить через контрольно-пропускные пункты.

Напомним, гостиницы в Париже понесли убытки в размере около десяти миллионов евро из-за акций протестов желтых жилетов.

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