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G20: Меркель и Путин обсудили конфликт на Азове

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в Буэнос-Айресе провели переговоры.
Меркель и Путин встретились на саммите G20
Меркель и Путин встретились на саммите G20
twitter.com/RegSprecher

Канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита G20 обсудила с президентом России Владимиром Путиным обострение ситуации в Азовском море. Об этом в субботу, 1 декабря, в соцсети Twitter сообщил спикер немецкого правительства Стефан Зайберт.

"В начале второго дня встречи G20 в Буэнос-Айресе канцлер Меркель побеседовала с президентом России Путиным. Основное внимание было уделено ситуации в Сирии и ситуации между Россией и Украиной в Керченском проливе и Азовском море", - говорится в сообщении.

Как пишет Associated Press, немецкий лидер выразила свою озабоченность по поводу нарастания напряженности в Керченском проливе и настаивала на "свободе судоходства в Азовском море".

 

 

Напомним, в четверг из-за технического дефекта в правительственном лайнере Меркель вынуждена была прервать полет в Буэнос-Айрес на саммит G20.

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Теги: Украина-Россия, Путин, Меркель, Азовское море, G20, Владимир Путин, Ангела Меркель, украинские моряки, саммит G20
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Источник: korrespondent.net

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