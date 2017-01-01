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Британский госминистр ушел в отставку из-за несогласия с Brexit

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Сэм Джима, который курирует в правительстве Соединенного Королевства вопрос высшего образования и науки, подал в отставку в связи с несогласием с положениями достигнутого с Евросоюзом соглашения по условиям Brexit.
Сэм Джима подал в отставку из-за несогласия по Brexit
Сэм Джима подал в отставку из-за несогласия по Brexit
facebook.com/GyimahforEastSurrey

Министр Великобритании по вопросам науки и высшего образования Сэм Джима подал в отставку из-за несогласия с соглашением о выходе страны из Евросоюза. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщает Reuters.

"Мне стало более чем понятно, что предлагаемое соглашение противоречит британским национальным интересам и что голосовать за это соглашение - значит обречь себя на неудачу", - заявил министр.

Он также отметил, что премьер-министр страны Тереза Мэй не должна исключать перспективы второго референдума.

Напомним, 15 ноября ушел в отставку министр по делам Brexit Доминик Рааб, министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара и министр труда и пенсий Великобритании Эстер Макви.

В Британии собрали голоса для отставки Мэй

 

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Теги: Британия, отставка, Великобритания, Brexit, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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