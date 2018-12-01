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Протесты в Париже: задержаны более 200 человек

Комментариев: 1
Акция протеста против повышения цен на бензин сопровождается столкновениями с полицией. Правоохранительные органы применяют слезоточивый газ для разгона демонстрантов.
Протест во Франции
Протест во Франции

Более 200 человек задержаны в Париже в ходе акции протеста против повышения цен на бензин. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на столичную префектуру полиции.

Согласно последним данным, число задержаний в Париже в субботу возросло до 205.

Ранее сообщалось о более 100 задержанных.

Напомним, гостиницы в Париже понесли убытки в размере около 10 миллионов евро из-за акций протестов "желтых жилетов".

 

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Теги: Франция, повышение цен, протесты, Париж, протест, задержание, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
doc1    01.12.2018, 20:56
Оценка:  +2
doc1
Уважаю французов, умеют добиваться и требовать от зажравшихся барыг своего!!!
Не то что в Украине, цену на газ подняли для нищих и все молчат, а если спросить то отвечают, - а шож мы можем зрабить?!
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