Протесты в Париже: задержаны более 200 человек
Акция протеста против повышения цен на бензин сопровождается столкновениями с полицией. Правоохранительные органы применяют слезоточивый газ для разгона демонстрантов.
Более 200 человек задержаны в Париже в ходе акции протеста против повышения цен на бензин. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на столичную префектуру полиции.
Согласно последним данным, число задержаний в Париже в субботу возросло до 205.
Ранее сообщалось о более 100 задержанных.
Напомним, гостиницы в Париже понесли убытки в размере около 10 миллионов евро из-за акций протестов "желтых жилетов".
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