В Турции объяснили покупку С-400

Москва сделала лучшее предложение на фоне необходимости Анкары приобрести системы ПВО, отметил глава турецкого МИД.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объяснил, почему Анкара приобрела российские зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф.

"Сделка по С-400 уже решена. Мы уже заключили эту сделку и без каких-либо вопросов купим С-400 у России", - подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что Турция последние десять лет безуспешно пыталась купить у США комплексы Patriot.

"Мы отправили последнее письмо им (США – ред) более полутора лет назад, но не получили ответ", – указал Чавушоглу.

При этом, по его словам, Россия сделала лучшее предложение на фоне необходимости Турции приобрести системы ПВО.

Глава МИД также добавил, что в будущем стране понадобится больше систем ПВО и Анкара посмотрит, кто "сделает лучшее предложение".

Корреспондент.net , в июле 2017 года появилась информация о том, что Как сообщал, в июле 2017 года появилась информация о том, что Москва и Анкара достигли договоренности о сделке по ЗРК С-400 , итоговая стоимость которой должна составить 2,5 миллиарда долларов.

Кредитное соглашение по поставкам средств ПВО Турции было подписано в декабре 2017 года.

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