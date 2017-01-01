В Турции объяснили покупку С-400
Москва сделала лучшее предложение на фоне необходимости Анкары приобрести системы ПВО, отметил глава турецкого МИД.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объяснил, почему Анкара приобрела российские зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф.
"Сделка по С-400 уже решена. Мы уже заключили эту сделку и без каких-либо вопросов купим С-400 у России", - подчеркнул дипломат.
Он напомнил, что Турция последние десять лет безуспешно пыталась купить у США комплексы Patriot.
"Мы отправили последнее письмо им (США – ред) более полутора лет назад, но не получили ответ", – указал Чавушоглу.
При этом, по его словам, Россия сделала лучшее предложение на фоне необходимости Турции приобрести системы ПВО.
Глава МИД также добавил, что в будущем стране понадобится больше систем ПВО и Анкара посмотрит, кто "сделает лучшее предложение".
Ранее сообщалось, что США намерены предложить Турции альтернативу ЗРК С-400. В случае отказа Вашингтон пригрозил заблокировать поставки истребителей F-35 турецкой стороне.
Как сообщал Корреспондент.net, в июле 2017 года появилась информация о том, что Москва и Анкара достигли договоренности о сделке по ЗРК С-400, итоговая стоимость которой должна составить 2,5 миллиарда долларов.
Кредитное соглашение по поставкам средств ПВО Турции было подписано в декабре 2017 года.
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