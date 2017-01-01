Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Смерть Буша-старшего: Органы власти США на день остановят работу

Комментариев: 0
В знак почтения 41-му американскому президенту исполнительные отделы и агентства федерального правительства будут закрыты 5 декабря.
Портрет Джорджа Буша-старшего
Портрет Джорджа Буша-старшего

Президент США Дональд Трамп постановил закрыть 5 декабря все исполнительные отделы и агентства федерального правительства в связи со смертью бывшего президента страны Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Все исполнительные отделы и агентства федерального правительства должны быть закрыты 5 декабря 2018 года в знак почтения Джорджу Герберту Уокеру Бушу, 41-му президенту США", - говорится в заявлении Сандерс.

При этом отмечается, что некоторые сотрудники, а также офисы и оборудование должны продолжать работу для обеспечения безопасности, защиты и других требований.

Напомним, Джордж Буш-старший скончался на 95-м году жизни в ночь на субботу, 1 декабря, в Хьюстоне.

Он занимал пост главы государства в 1989-1993 годах.

Ранее в апреле умерла супруга Буша-старшего Барбара.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Джордж Буш, смерть, Буш-старший
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь