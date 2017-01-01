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Макрон заявил, что накажет организаторов беспорядков в Париже

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Французский лидер считает, что погромы, в отличие от мирных акций протеста, совершенно недопустимы.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что накажет людей, организовавших в субботу, 1 декабря, беспорядки в центре Парижа, сообщает Интерфакс-Украина.

"Их личность будет установлена, и они ответят за свои поступки в суде", - отметил французский лидер на пресс-конференции в Буэнос-Айресе.

Он указал, что погромы, в отличие от мирных акций протеста, совершенно недопустимы. Макрон также предупредил, что займется данной проблемой уже в воскресенье, 2 декабря, когда вернется на родину из Аргентины.

Напомним, 1 декабря в Париже проходили акции Желтых жилетов, которые протестуют против повышения цен на бензин.

В ходе демонстраций произошли столкновения с полицией, были задержаны 270 человек.

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Теги: Франция, протесты, Париж, демонстрации, столкновения, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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