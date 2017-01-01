Макрон заявил, что накажет организаторов беспорядков в Париже
Французский лидер считает, что погромы, в отличие от мирных акций протеста, совершенно недопустимы.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что накажет людей, организовавших в субботу, 1 декабря, беспорядки в центре Парижа, сообщает Интерфакс-Украина.
"Их личность будет установлена, и они ответят за свои поступки в суде", - отметил французский лидер на пресс-конференции в Буэнос-Айресе.
Он указал, что погромы, в отличие от мирных акций протеста, совершенно недопустимы. Макрон также предупредил, что займется данной проблемой уже в воскресенье, 2 декабря, когда вернется на родину из Аргентины.
Напомним, 1 декабря в Париже проходили акции Желтых жилетов, которые протестуют против повышения цен на бензин.
В ходе демонстраций произошли столкновения с полицией, были задержаны 270 человек.
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