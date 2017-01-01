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США и Китай договорились не вводить пошлины - СМИ

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Си Цзиньпин и Дональд Трамп договорились не вводить дополнительные тарифы после 1 января 2019 года.
Дональд Трамп и Си Цзиньпин на встрече в Китае в ноябре 2017 года
Дональд Трамп и Си Цзиньпин на встрече в Китае в ноябре 2017 года

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились не вводить дополнительных тарифов после 1 января по итогам переговоров на полях G20 в Буэнос-Айресе. Об этом сообщил телеканал CGTN.

"Встреча председателя Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом завершилась. Дополнительные тарифы после 1 января вводиться не будут, стороны продолжат переговоры", - информировал телеканал.

В сообщении пула Белого дома говорится, что переговоры Трампа и Си Цзиньпина продлились около 2,5 часов, однако детали встречи пока не обнародованы.

Отметим, перед рабочим ужином с главой Китая американский лидер выразил надежду, что в конечном итоге страны смогут разрешить торговые противоречия на взаимовыгодной основе.

По его словам, достичь такого результата помогут его личные "великолепные" отношения с Си Цзиньпином.

Напомним, ранее Трамп допустил заключение торговой сделки с Китаем на саммите G20.

Как сообщал Корреспондент.netторговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. После этого Вашингтон и Пекин обменялись пошлинами в августе и сентябре.

Недовольство американской администрации вызывает торговый дисбаланс между государствами, который, по оценкам США, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.

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Теги: США, Китай, торговля, переговоры, G20, Трамп, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, саммит G20
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Источник: korrespondent.net

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