Помпео назвал условия встречи Трампа с Путиным

Американский лидер хотел бы провести переговоры с коллегой из РФ, но для этого необходимо решить вопрос с задержанными украинскими моряками и судами.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью CNN, что Дональд Трамп проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным только после того, как Москва освободит украинских моряков и вернет задержанные военные корабли. Текст беседы главы Госдепа был опубликован в субботу, 1 декабря, на сайте ведомства.



Помпео подтвердил, что встреча Путина и Трампа на саммите G20 была отменена из-за конфликта в Керченском проливе.

"Он (Трамп - ред.) отменил ее потому, что поведение россиян было возмутительным и противоречащим международному праву. Задержание украинцев, которых они захватили в проливе, - это необходимо изменить. Президент хотел направить четкое, недвусмысленное сообщение о том, что мы считаем неприемлемым такое поведение, и отменил встречу", - указал Госсекретарь США.

Глава Госдепа подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят возвращения украинских моряков и судов домой и это является ключевым условием встречи Трампа с Путиным.

"Мы сожалеем об этом (отмене переговоров - ред.), но виной этому поведение россиян в Керченском проливе", - подчеркнул Помпео.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что нельзя выдвигать какие-либо условия для встречи лидеров РФ и США.



"Это не условие. Здесь нельзя обуславливать встречу. Эта встреча нужна в равной степени и нам, и американцам", - сказал Песков.

Напомним, перед началом саммита G20 Трамп отменил встречу с Путиным из-за конфликта в Керченском проливе.

В Госдепе на это заявили, что своим решением власти США отправляют России четкий сигнал о недопустимости подобных действий.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины у Керченского моста. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть их них получили ранения.

В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными".

Киев и Москва обменялись нотами протеста.

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