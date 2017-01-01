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В Мексике произошел взрыв у здания генконсульства США

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В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент расследуют мексиканские федеральные власти и представители Соединенных Штатов.
Здание консульства США в Гвадалахаре
Здание консульства США в Гвадалахаре
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У здания генерального консульства США в городе Гвадалахара в мексиканском штате Халиско произошел взрыв. Об этом сообщила прокуратура штата в Twitter.

Отмечается, что инцидент произошел 30 ноября около 23.00 по местному времени (1 декабря 08.00 по киевскому времени).

Из-за взрыва никто не пострадал. Помимо Мескики, инцидент также расследуют власти США.

У здания консульства усилили меры безопасности, а 3 декабря работу консульства ограничат в связи с расследованием.

Напомним, в сентябре у посольства США в египетском Каире задержали мужчину, который бросил взрывное устройство в сторону здания диппредставительства.

В столице Турции обстреляли посольство США

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Теги: Мексика, взрыв, посольство США
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Источник: korrespondent.net

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