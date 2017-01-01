Трамп намерен пригласить Ким Чен Ына в США
Американский лидер рассказал журналистам, когда состоятся его переговоры с главой Северной Кореи.
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в январе или феврале 2019 года. Об этом он рассказал журналистам на "борту номер один" по возвращению из Аргентины, сообщает Reuters.
"Мы хорошо ладим. У нас хорошие отношения", - сказал Трамп, добавив, что в какой-то момент пригласит лидера Северной Кореи в США.
Напомним, первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре.
По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент