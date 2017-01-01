У берегов Чили произошло мощное землетрясение

На данный момент информации о пострадавших или разрушениях не поступало .

На побережье Чили, 1 декабря, зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 баллов, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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Эпицентр землетрясения находился в 160 километрах к западу от чилийской столицы Сантьяго, а очаг толчков - на глубине в 33 километра.

Повторные толчки произошли через несколько часов и имели мощность 4,8. Они находились в 48 километрах от города Навидад, на глубине в 20 километров.

На данный момент информации о пострадавших или разрушениях не поступало.