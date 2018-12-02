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В США протестовали из-за ареста украинских моряков

Комментариев: 9
Протестующие подписали петицию к сенаторам и конгрессменам, требуя в быстрые сроки рассмотреть в Конгрессе новый пакет жестких санкций против России.
Акция в Сан-Франциско
Акция в Сан-Франциско
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В американском Сан-Франциско, в субботу, 1 декабря, 24 представителя украинской диаспоры на одном из главных пирсов города в моряцком снаряжении выстроились у военного корабля.

Участники акции заковали себя в цепи. Цифра 24 ассоциирует количество моряков задержанных российскими спецслужбами.
 
 

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Член организации Майдан Сан-Франциско Остап Коркуна заявил: "Кроме проведения уличных акций мы подписываем петицию к сенаторам и конгрессменам, требуя в быстрые сроки рассмотреть в Конгрессе новый пакет жестких санкций против России".
 
Напомним, что 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, трое из которых получили ранения. Позже все они оказались под арестом по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России.
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Теги: США, протесты, моряки, Сан-Франциско, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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atos    02.12.2018, 14:29
Оценка:  +2
atos
Историческое фото, подназванием "Весь мир с нами" and "Putin Stop", акция 20$ в день
Eyyafyallayekyul    02.12.2018, 15:00
Оценка:  -1
Eyyafyallayekyul
200 и более. за 20 в штатах никто не выйдет...
SWATFANAT    02.12.2018, 14:23
Оценка:  0
SWATFANAT
Я тоже вчера протестовал, но что-то не очень эффективно ((
KastrYOUlya    02.12.2018, 13:54
Оценка:  +2
KastrYOUlya
Фото с гэй - параду ? =)
shurag    02.12.2018, 14:16
Оценка:  -4
shurag
тебе одно на уме, без гейства жить не можешь
atos    02.12.2018, 14:31
Оценка:  +1
atos
То, что ты без гейства и синилобого кабана жить не можешь это мы и так поняли, так что не умничай
nvk1945    02.12.2018, 14:39
Оценка:  0
nvk1945
Кучка кастрюлеголовыхпатриотов, ради прикольной картинки собралась в кучу, изображая "весь мир с нами" и разошлись по домам, радостно сжимая в кулачке 50-ти долларовую купюру)))
У нас тоже такое стадо в 2013 году, совершило госпероворот и проипало страну.
Предаторр    02.12.2018, 13:51
Оценка:  +3
Предаторр
Що таке"українці Сан-Франціско"?
shurag    02.12.2018, 14:17
Оценка:  -5
shurag
перидатор, це те що є, для тебе це новинка, а це те що існує незалежно від роботи твого мозку
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