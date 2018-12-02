В США протестовали из-за ареста украинских моряков

Протестующие подписали петицию к сенаторам и конгрессменам, требуя в быстрые сроки рассмотреть в Конгрессе новый пакет жестких санкций против России.

В американском Сан-Франциско, в субботу, 1 декабря, 24 представителя украинской диаспоры на одном из главных пирсов города в моряцком снаряжении выстроились у военного корабля.

Участники акции заковали себя в цепи. Цифра 24 ассоциирует количество моряков задержанных российскими спецслужбами.