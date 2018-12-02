В Тбилиси задержали шесть украинцев - МВД Грузии

В Министерства внутренних дел Грузии уточнили число задержанных граждан Украины 2 декабря в Тбилиси.

В грузинской столице Тбилиси в воскресенье, 2 декабря, задержали шестерых граждан Украины и одного грузина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии.

"К сведению, шесть граждан Украины и один гражданин Грузии арестованы. На основании оперативной информации, 2 декабря этого года Министерство внутренних дел провело специальную операцию в гостинице Гурия и Альянс, расположенной на ул. Лихаури (в Тбилиси - ред.)", - говорится в сообщении.

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Указано, что в ходе обысков в гостиничных номерах задержанных изъяты пистолеты Беретта и Макаров, автоматические ручные ружья и различные боеприпасы.

По данному факту в Грузии начали уголовное производство. В частности, задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывного устройства, совершенное группой, пояснили в МВД.

В полиции также выяснили, что 27 ноября граждане Украины прибыли в Грузию. Сейчас правоохранители выясняют конкретную цель и задачи их визита в Грузию.

"МВД и Государственная служба безопасности будут определять, задействованы ли граждане Украины и Грузии к текущим политическим процессам в стране. Общественность будет проинформирована об этом", - резюмировали в ведомстве.

Ранее грузинские СМИ сообщали, что в Тбилиси утром 2 декабря задержали пять граждан Украины.

Напомним, по итогам второго тура президентских выборов в Грузии победила Саломе Зурабишвили - кандидат от правящей партии Грузинская мечта.