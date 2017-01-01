МИД проверяет информацию о задержании украинцев в Грузии

Консул проверяет информацию о возможном задержании в Грузии граждан Украины. Пока МИД не имеет официального подтверждения этой информации.

Украинский консул проверяет информацию о возможном задержании в Грузии граждан Украины. Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич в Twitter.

"Консул проверяет информацию о возможном задержании в Грузии граждан Украины. По результатам получения официального подтверждения или опровержения этой информации дополнительно сообщим", - написал он в микроблоге.

Известно, что по состоянию на 16:00 Министерство иностранных дел не имело официального подтверждения информации о задержании граждан Украины в Грузии.

Ранее грузинские СМИ сообщили о пяти задержанных лиц с украинскими паспортами. Задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Вскоре в МВД Грузии сообщили о шести украинцах и одном грузине, задержанных в результате спецоперации в Тбилиси.

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